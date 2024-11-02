Участники «Активного долголетия» из Каширы получили правовые рекомендации

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
В рамках правового просвещения состоялась встреча участников проекта «Активное долголетие» с каширским городским прокурором Сергеем Васильевичем Чернышовым. Все присутствующие смогли задать интересующие их вопросы и получить подробные разъяснения, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Кроме того, все участники получили полезные рекомендации по обеспечению безопасности себя и своих близких от действий мошенников.
Благодаря проекту «Активное долголетие» люди старшего возраста получают возможность путешествовать по Московской области и знакомиться достопримечательности, наслаждаться живописной природой и изучать новые вещи.
Присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.
Записаться на занятия в Кашире можно по телефону: 8 (49669) 28-147. Расписание занятий доступно на сайте.
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Благодаря проекту «Активное долголетие» люди старшего возраста получают возможность путешествовать по Московской области и знакомиться достопримечательности, наслаждаться живописной природой и изучать новые вещи.
Присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.
Записаться на занятия в Кашире можно по телефону: 8 (49669) 28-147. Расписание занятий доступно на сайте.
Читайте также:
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Дайана Хусинова