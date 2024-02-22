Участники «Активного долголетия» поделились секретами здоровой жизни на форуме «Россия»

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Число участников подмосковного проекта «Активное долголетие» достигло 315 тысяч. Об этом заявила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева на выставке «Россия» на ВДНХ. Там прошёл Форум национальных достижений, где участники проекта губернатора представили свои практики.
«С начала года число участников проекта губернатора «Активное долголетие» возросло на 15 тысяч и сейчас проект насчитывает 315 тысяч пенсионеров. Сегодня в проекте множество направлений для досуга и экскурсий, поэтому нам важно поделиться своим опытом на Форуме с другими участниками», – рассказала министр.Как отметили в Минсоцразвития Подмосковья, участники из Королёва провели мастер-класс по нейрогимнастике. Это комплекс упражнений по активизации работы мозга через движения, которые улучшают память, внимание и интеллект, помогают восстановить здоровье и снизить уровень стресса.
«Молодым людям, как и пожилым, нейрогимнастика необходима. Занятия проходят в среднем 45 минут, но этого достаточно, чтобы активизировать работу мозга. Показать свои навыки на форуме – прекрасная возможность рассказать о пользе этого метода большему количеству людей», – отметила инструктор клуба «Активное долголетие» города Королёв Валерия Миронова.Также на форуме специалисты проекта из Солнечногорска провели викторину на знание Подмосковья и мастер-класс по мокрому валянию из шерсти.
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Лора Луганская