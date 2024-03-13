Участники «Би-2» сообщили об отмене фестиваля в Турции

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Фестиваль «Каникулы с Би-2» не состоится по «объективным причинам», из-за которых музыканты не поедут в Турцию в ближайшее время, сообщается на официальной странице музыкального коллектива в Instagram*.
«Мы проверили все возможные варианты, но, к сожалению, сообщаем, что этот фестиваль не состоится. Существуют объективные причины, по которым мы не приедем в ближайшее время в Турцию», – заявили артисты.
Мероприятие должно было состояться в конце апреля в пятизвездочном отеле Martı Myra в городе Кемер, Турция. Стоимость билетов и проживания в отеле на фестиваль, ведущими которого станут актеры Алекс Дубас и Максим Виторган, варьировалась от 289 000 рублей до 379 000 рублей.
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Александр Климов