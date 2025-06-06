Участники форума «Территория Ритма» разработают идеи социального бизнеса
В Нижегородской области с 4 по 7 сентября в девятый раз пройдёт уникальный международный инклюзивный форум лидеров социальных изменений «Территория Ритма». 300 участников со всей России и стран СНГ в течение четырёх дней будут вместе разрабатывать социальные и социально-предпринимательские проекты, реализовывать их в своих регионах.
Участников форума ждут насыщенные мастер-классы, выступления лучших спикеров, бизнес-тренеров, предпринимателей и успешных людей России. Форум позволит наладить общение с представителями государства и бизнеса, выстроить межрегиональные связи.
«Мы приглашаем на форум тех, у кого уже есть идея для социального бизнеса, а также тех, у кого своей идеи пока нет, но есть желание изменить свою жизнь и быть полезными своей стране. Первые станут лидерами проектов, вторые – членами их команд. Им бесплатно помогут построить свой «добрый бизнес» и разработать социальный проект», – говорится в сообщении.Участниками форума могут стать жителя России и стран СНГ от 18 лет и старше, готовые предложить проекты социального бизнеса или желающие развиваться в сфере социального предпринимательства и некоммерческого лидерства.
Также для участия в форуме приглашаются инклюзивные семьи и семейные пары, где один из супругов является участником боевых действий.
Заявку на участие в форуме необходимо подать до 25 июля 2025 года на сайте.
Проживание, питание и участие в форуме бесплатное. Участники самостоятельно добираются до Нижнего Новгорода и обратно.