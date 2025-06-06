Участники форума «Территория Ритма» разработают идеи социального бизнеса

06 июня 2025, 22:40

Фото: сайт территорияритма.рф

В Нижегородской области с 4 по 7 сентября в девятый раз пройдёт уникальный международный инклюзивный форум лидеров социальных изменений «Территория Ритма». 300 участников со всей России и стран СНГ в течение четырёх дней будут вместе разрабатывать социальные и социально-предпринимательские проекты, реализовывать их в своих регионах.





Участников форума ждут насыщенные мастер-классы, выступления лучших спикеров, бизнес-тренеров, предпринимателей и успешных людей России. Форум позволит наладить общение с представителями государства и бизнеса, выстроить межрегиональные связи.



«Мы приглашаем на форум тех, у кого уже есть идея для социального бизнеса, а также тех, у кого своей идеи пока нет, но есть желание изменить свою жизнь и быть полезными своей стране. Первые станут лидерами проектов, вторые – членами их команд. Им бесплатно помогут построить свой «добрый бизнес» и разработать социальный проект», – говорится в сообщении.