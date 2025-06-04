Молодых подмосковных аграриев приглашают на форум «АгроПродвижение»

04 июня 2025, 18:51

оригинал Фото: сайт events.myrosmol.ru

В Тульской области с 19 по 25 сентября пройдёт окружной молодёжный сельскохозяйственный форум «АгроПродвижение». На нём встретятся 800 участников со всего Центрального федерального округа, сообщили в пресс-службе Росмолодёжи.





На форум приглашаются молодые специалисты с сельских территорий и студенты сельскохозяйственных специальностей. Их ждёт насыщенная образовательная, культурная и спортивная программа, знакомство с ведущими агропромышленными предприятиями страны, современными выставочными образцами техники сельского хозяйства.

«Если вы мечтаете узнать о ведущих отраслях экономики, занимающихся производством, переработкой, хранением и реализацией сельскохозяйственной продукции, планируете изучить на практике работу агропромышленных предприятий, узнать больше о сельском хозяйстве и попробовать фермерские продукты, этот форум для вас», – отметили организаторы.