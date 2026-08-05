Участники из Подмосковья получили шанс попасть на Гранд-финал «КАРДО»
У представителей уличной культуры и спорта из Московской области появился дополнительный шанс попасть в основную соревновательную сетку Гранд-финала Международной конкурс-премии «КАРДО». Об этом сообщили организаторы мероприятия.
Те, кто не прошёл онлайн-отборы или региональные этапы, смогут проявить себя в открытой квалификации и побороться за победу на общих условиях.
Открытые квалификационные соревнования пройдут непосредственно на площадке Гранд-финала во Владивостоке. Для участия необходимо подать заявку на официальном сайте проекта, выбрать нужное направление и приехать на соревнования. Формат прохождения отбора будет зависеть от конкретной дисциплины.
Свои силы участники смогут попробовать в 13 направлениях уличной культуры и спорта: BMX, скейтбординге, роллерблейдинге, паркуре, фриране, воркауте, трикинге, хип-хопе, брейкинге, диджеинге, граффити, кикскутеринге и рэпе.
Открытая квалификация состоится 18 сентября. По её итогам сильнейшие участники получат возможность выйти в основную соревновательную сетку Гранд-финала и побороться за звание лучших представителей уличной культуры и спорта.
Международная конкурс-премия «КАРДО» ежегодно объединяет тысячи участников из разных стран и создаёт возможности для профессионального развития, обмена опытом и продвижения талантов в сфере уличных направлений.
Кроме того, открылась регистрация для зрителей на Гранд-финал, который пройдёт во Владивостоке с 16 по 20 сентября. Гости смогут увидеть выступления лучших спортсменов и представителей уличной культуры, включая паркурщиков, скейтбордистов, граффитистов, хип-хоп- и рэп-исполнителей.
До 16 августа желающие зарегистрироваться в качестве зрителей смогут автоматически принять участие в конкурсе от «КАРДО» и проекта «Другое Дело». Главным призом станет поездка на финал с оплаченными авиабилетами и проживанием. Победителя объявят до 1 сентября.
Проект «КАРДО» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» и направлен на поиск и поддержку талантливых представителей уличной культуры и спорта.
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