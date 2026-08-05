Участники из Подмосковья получили шанс попасть на Гранд-финал «КАРДО»

05 августа 2026, 20:26

Райдеры смогут побороться за место среди финалистов «КАРДО» во Владивостоке

оригинал Фото: пресс-служба конкурс-премии «КАРДО»

У представителей уличной культуры и спорта из Московской области появился дополнительный шанс попасть в основную соревновательную сетку Гранд-финала Международной конкурс-премии «КАРДО». Об этом сообщили организаторы мероприятия.