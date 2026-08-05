В подъездах Подмосковья за месяц восстановили более 2,1 тыс. элементов освещения
2 128 элементов освещения восстановили в подъездах и на входных группах многоквартирных домов Московской области в июле текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Заявки на ремонт поступили от жителей через портал «Добродел».
«В программу ремонта ходит диагностика, замена повреждённых патронов и плафонов, установка энергосберегающих светодиодных светильников, починка электропроводки и монтажных щитков и лестничных выключателей», — говорится в сообщении.Больше всего работ — 188 — провели в округе Люберцы. Второе место по этому показателю заняли Химки (151). На третьем месте Балашиха (147), на четвёртом — Мытищи (144), а замыкает топ-5 Королёв (111).