В подъездах Подмосковья за месяц восстановили более 2,1 тыс. элементов освещения

05 августа 2026, 18:43

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

2 128 элементов освещения восстановили в подъездах и на входных группах многоквартирных домов Московской области в июле текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Заявки на ремонт поступили от жителей через портал «Добродел».





«В программу ремонта ходит диагностика, замена повреждённых патронов и плафонов, установка энергосберегающих светодиодных светильников, починка электропроводки и монтажных щитков и лестничных выключателей», — говорится в сообщении.