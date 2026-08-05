Достижения.рф

В подъездах Подмосковья за месяц восстановили более 2,1 тыс. элементов освещения

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

2 128 элементов освещения восстановили в подъездах и на входных группах многоквартирных домов Московской области в июле текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.



Заявки на ремонт поступили от жителей через портал «Добродел».

«В программу ремонта ходит диагностика, замена повреждённых патронов и плафонов, установка энергосберегающих светодиодных светильников, починка электропроводки и монтажных щитков и лестничных выключателей», — говорится в сообщении.
Больше всего работ — 188 — провели в округе Люберцы. Второе место по этому показателю заняли Химки (151). На третьем месте Балашиха (147), на четвёртом — Мытищи (144), а замыкает топ-5 Королёв (111).
Лев Каштанов

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