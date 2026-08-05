Маркетолог назвала способы влияния рекламы на эмоции человека

05 августа 2026, 18:30

Маркетолог Анисимова: реклама воздействует на эмоциональное состояние человека

Фото: iStock/Pinkypills

Реклама воздействует не только на решение о покупке, но и на эмоциональное состояние человека. Об этом «Известиям» сообщила маркетолог, основатель женского бизнес-сообщества «64 ГРАНИ» Светлана Анисимова.