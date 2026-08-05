Маркетолог назвала способы влияния рекламы на эмоции человека
Реклама воздействует не только на решение о покупке, но и на эмоциональное состояние человека. Об этом «Известиям» сообщила маркетолог, основатель женского бизнес-сообщества «64 ГРАНИ» Светлана Анисимова.
Специалист утверждает, что ежедневно люди сталкиваются с сотнями рекламных сообщений в интернете и реальной жизни. Даже реклама, не ведущая к покупке, может влиять на восприятие бренда и оставлять эмоциональный след.
Анисимова подчеркивает, что реклама воздействует не только на разум, но и на чувства, которые играют ключевую роль в формировании отношения к бренду. Важным механизмом такого влияния является эмоциональное заражение.
Также маркетолог отмечает роль ассоциаций в рекламе. Если взаимодействие с рекламным сообщением вызывает положительные эмоции, они могут переноситься на сам бренд. Решение о выборе компании иногда зависит не только от характеристик товара, но и от уровня доверия и внутреннего комфорта, которые возникают при взаимодействии с брендом. Кроме того, специалист указывает, что некоторые рекламные тактики используют давление на эмоции через страх, ощущение дефицита или чувство вины.
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