В Подмосковье участникам СВО и их семьям предоставят бесплатное сопровождение в суде

Фото: пресс-служба Мособлдумы
В Московской области продолжают совершенствовать систему оказания бесплатной юридической помощи. Право на бесплатное представление их интересов в суде планируют предоставить участникам СВО и их семьям. Соответствующий законопроект подготовлен, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«В четверг на заседании планируем предоставить воинам и их семьям право на бесплатное представление их интересов в суде. Бесплатная юрпомощь – одна из самых востребованных мер поддержки в регионе. Она предоставляется Государственным юридическим бюро Московской области. Наши герои и их родные регулярно обращаются за консультациями к юристам. Часто им требуется помощь при подготовке документов для оформления полагающихся мер поддержки», – написал Брынцалов в своём телеграм-канале.Он пояснил, что депутаты находятся на постоянной связи с семьями бойцов, через них узнают, как работают действующие меры поддержки и чему нужно уделить особое внимание. Как выяснилось, некоторые ситуации, связанные с оформлением льгот, требуют обращения суд, а это всегда дополнительная материальная нагрузка.
Поэтому важно, чтобы интересы участников спецоперации и их семей в суде могли защищать представители Госюрбюро и адвокаты-участники системы бесплатной юридической помощи, заключил Брынцалов.
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Лора Луганская