На Красной площади начался Парад Победы в Великой Отечественной войне

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На Красной площади начался Парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
По данным Минобороны РФ, в главном военном параде принимают участие более 9 000 человек, из которых более 1000 принимали участие в СВО, а также свыше 70 единиц техники.
На Красную Площадь внесли государственный флаг и знамя победы, ставшее главным символом над фашизмом.
За парадом наблюдает президент России Владимир Путин. В 2024 году на торжественное мероприятие в честь Дня Победы также были приглашены лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Кубы, Лаоса, Гвинеи-Бисау.
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На Красную Площадь внесли государственный флаг и знамя победы, ставшее главным символом над фашизмом.
За парадом наблюдает президент России Владимир Путин. В 2024 году на торжественное мероприятие в честь Дня Победы также были приглашены лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Кубы, Лаоса, Гвинеи-Бисау.
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Анастасия Хохлова