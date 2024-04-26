Главу Гагаузии задержали для досмотра после возвращения из Москвы

Фото: РИА Новости/Дмитрий Осматеско
Главу Гагаузии Евгению Гуцул вынудили пройти тщательный досмотр в аэропорту Кишнау после прилета из Москвы, передает информационное агентство ТАСС.
По ее словам, сотрудники правоохранительных органов задержали ее советников, которые прибыли в молдавскую столицу в составе делегации.
Ранее прокуратура Молдавии сообщила, что материалы уголовного дела главы Гагаузии Евгении Гуцул направили в суд.
До этого министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну призвал избавиться от присутствующей в стране оппозиции.
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Ранее прокуратура Молдавии сообщила, что материалы уголовного дела главы Гагаузии Евгении Гуцул направили в суд.
До этого министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну призвал избавиться от присутствующей в стране оппозиции.
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Александр Климов