В Ингушетии задержали мужчину, подозреваемого в оправдании терроризма

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Правоохранительные органы Ингушетии задержали местного жителя по подозрению в оправдании терроризма и изъяли у него самодельное взрывное устройство, сообщили в пресс-службе регионального МВД.
«Предварительно установлено, что злоумышленник оставил комментарии под тремя публикациями в одном из мессенджеров, содержащими, согласно заключению эксперта, публичное оправдание терроризма и деятельности участников незаконных вооруженных формирований на территории Чеченской Республики», — говорится в сообщении.Кроме того, во время обыска места проживания задержанного в Магасе силовики изъяли самодельный взрывчатый боеприпас.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям «Публичное оправдание терроризма», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывных устройств» и «Незаконное изготовление взрывных устройств» УК РФ. Эти статьи предусматривают санкции до 10 лет лишения свободы.
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