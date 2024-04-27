В Москве задержали 16-летнего подростка, подозреваемого в пропаганде терроризма

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Следователи возбудили дело в отношении 16-летнего подростка, подозреваемого в пропаганде терроризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Москве.
Отмечается, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Подросток, находясь в квартире жилого дома на улице Кантемировской в Москве, разместил в Telegram комментарии с призывами к пропаганде терроризма на территории РФ. Были проведены обыски. Изъяты технические устройства и иные предметы, имеющие значение для расследования. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
Ранее сообщалось, что правнучку советского лётчика Валерия Чкалова Дарью Богданову подозревают в призывах к терроризму. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к террористической деятельности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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