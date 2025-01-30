Участница Pussy Riot Надежда Толоконникова* объявлена в международный розыск

Надежда Толоконникова* (Фото: соцсети)
Участницу скандальной панк-группы Pussy Riot Надежду Толоконникову* объявили в международный розыск. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на правоохранителей.
«Толоконникова Надежда Андреевна* уведомлена адвокатом о возбуждении в ее отношении уголовного дела, не прибыла к следователю, после чего обоснованно объявлена в межгосударственный розыск, о чем также уведомлена ее защитником», — сказано в материале.Перед этим Толоконникова* была заочно арестована Мосгорсудом в рамках уголовного дела по статье об оскорблении чувств верующих. В марте 2023 года была объявлена в федеральный розыск.
Участницы Pussy Riot устроили провокацию в храме Христа Спасителя в столице в августе 2012 года. Толоконникова* получила два года колонии общего режима. Освободилась по амнистии в декабре 2013 года. Теперь ей грозит до года лишения свободы.
Известно, что Толоконникова* проживает в США последние несколько лет.
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*Признана иноагентом в РФ.
Никита Кротов