В Подмосковье подростки избили прохожего молотком и сняли это на видео

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Трое подростков 2009 года рождения из Раменского напали с молотком на прохожего и записали нападение на видео для публикации в интернете, виновных удалось вычислить и задержать, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, у одного из домов на улице Гурьева в Раменском двое подросток несколько раз ударили молотком местного жителя — мужчину 1982 года рождения, а третий мальчик снимал это на камеру мобильного телефона», — говорится в сообщении.Мужчину госпитализировали с телесными повреждениями. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Ранее сообщалось, что в Воскресенске 12-летняя школьница умерла после того, как выкурила подряд четыре электронных сигареты.
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