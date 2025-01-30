В Москве задержали мужчину, угрожавшего прохожим пистолетом

Утром 30 января (по мск) лайнер компании American Airlines, заходя на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне, столкнулся в воздухе с военным вертолетом и упал в реку Потомак. В результате удара самолет раскололся на две части, и его обломки уже находятся на значительной глубине. На борту находились 64 человека, а в вертолете — еще трое. По данным американских властей, информации о выживших пока нет, и на месте происшествия продолжаются поисковые работы. Известно, что на борту находились российские фигуристы. Подробности – в материале «Радио 1».