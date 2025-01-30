В Москве задержали мужчину, угрожавшего прохожим пистолетом

Видео: ГУ Росгвардии по Москве
В ВАО Москвы сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии задержали мужчину, который угрожал продавцам и прохожим пистолетом. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что сигнал тревоги поступил из магазина на улице Борисовская. Сотрудник рассказал правоохранителям, что некий мужчина сначала попытался украсть из магазина алкоголь, а когда его заметили, он достал пистолет и начал им угрожать продавцам, после чего убежал.
Силовики оперативно обнаружили вооруженного беглеца. Он находился на проезжей части, держал оружие в руке и конфликтовал с водителем автомобиля.
Задержанного доставили в полицейский участок, а оружие изъяли и отправили на экспертизу.
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Силовики оперативно обнаружили вооруженного беглеца. Он находился на проезжей части, держал оружие в руке и конфликтовал с водителем автомобиля.
«Росгвардейцы обезоружили и задержали дебошира. Им оказался ранее судимый 52-летний приезжий. Внятно пояснить мотивы своего поступка он не смог, так как находился в состоянии сильного алкогольного опьянения», — отметили в ведомстве.
Задержанного доставили в полицейский участок, а оружие изъяли и отправили на экспертизу.
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Элина Позднякова