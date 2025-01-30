На дороге в округе Кашира перевернулась машина, пострадали два человека

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Автомобиль Toyota Celica попала в аварию на дороге Кашира — Серебряные пруды: машина съехала в кювет и перевернулась на крышу. В ДТП пострадали водитель и пассажирка, им на помощь пришли подмосковные спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«В среду, 29 декабря, около часа ночи в единую службу экстренных вызовов «Система-112» поступил звонок от очевидцев аварии. Спасатели оперативно прибыли на место и сразу отключили аккумулятор перевернувшейся машины, чтобы исключить возгорание. Затем они оказали психологическую и первую медицинскую помощь 27-летнему водителю и его пассажирке, получившим травмы разной степени тяжести», — говорится в сообщении.После оказания первой помощи спасатели передали пострадавших бригаде медиков для дальнейшей госпитализации.
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