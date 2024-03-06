В Подмосковье составили антирейтинг округов по числу эвакуированных машин

Фото: пресс-служба МТДИ МО
«Недельный антирейтинг возглавил Ленинский городской округ, где эвакуировали 373 машины. Второе место занял Красногорск с 352 эвакуированными автомобилями, а третье — Мытищи, где эвакуаторы увезли 280 машин-нарушителей», — говорится в сообщении.Четвёртое место антирейтинга заняли Химки, там число эвакуированных машин составило 276, а замыкает топ-5 округ Котельники. Где эвакуировали 225 автомобилей.
Узнать, где находится машина, эвакуированная в Московской области, можно по номеру 112 или на сайте Центра безопасности дорожного движения региона.
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