Участок оранжевой ветки московского метро временно закроют в январе

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Участок оранжевой ветки московского метрополитена между станциями «Новые Черёмушки» и «Октябрьская» временно закроют с 3 по 8 января 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.
Уточняется, что такое решение принято в связи с проведением работ по прокладке новой теплосети, которая пройдёт непосредственно у тоннелей метро. Меры приняты по просьбе компании ПАО «МОЭК», которая будет осуществлять работы, для обеспечения безопасности пассажиров
В департаменте добавили, что ограничения будут действовать в праздничные дни, когда пассажиропоток значительно ниже. В качестве замены метро на маршруте будут курсировать бесплатные автобусы КМ. Также пассажирам предоставляется возможность совершить бесплатный повторный вход в метро.
Кроме того, в Дептрансе добавили, что у закрытых станций метро будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП), которые сориентируют по маршруту для обхода ограничений.
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В департаменте добавили, что ограничения будут действовать в праздничные дни, когда пассажиропоток значительно ниже. В качестве замены метро на маршруте будут курсировать бесплатные автобусы КМ. Также пассажирам предоставляется возможность совершить бесплатный повторный вход в метро.
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Анастасия Чинкова