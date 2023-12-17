Мужчина ударил ножом знакомого во время ссоры в вагоне столичного метро

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В вагоне московского метро в ходе конфликта один из пассажиров ударил ножом другого. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.
Отмечается, что 30-летний пострадавший госпитализирован с тяжелыми травмами. Конфликт между ним и нападавшим произошел из-за ссоры, после чего 41-летний злоумышленник достал нож и совершил нападение.
Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов уже установили личность преступника и задержали его. Его привлекли к уголовной ответственности по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Напомним, вчера,16 декабря, на рынке «Садовод» рабочие напали на полицейских и окружили их. Как стало известно, причиной беспорядков стало задержание водителя, который не остановился, проигнорировав требование сотрудников. Сотрудники Следственного Комитета установили причастность 11 мигрантов к нападению.
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Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов уже установили личность преступника и задержали его. Его привлекли к уголовной ответственности по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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Екатерина Коршунова