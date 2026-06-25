В Люберцах построили дом на 400 квартир
ЖК «Отлично», состоящий из трёхсекционного дома с 400 квартирами, построили в Люберцах. Объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Постройка переменной этажности — от девяти до 22 этажей. Общая площадь составляет свыше 18 тысяч квадратных метров.
«В доме расположены квартиры различных планировок. В них есть ниши-гардеробные, а также небольшие комнаты, которые можно оборудовать под библиотеку, мастерскую или кабинет», — говорится в сообщении.На первых этажах находятся коммерческие площади, где откроют магазины, дома быта, аптеки и кафе. На придомовой территории проведут благоустройство: проложат дорожки, посадят деревья и кустарник, поставят скамейки и установят детские площадки.