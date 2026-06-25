Ученые нашли в моркови соединения с потенциалом против старения

25 июня 2026, 08:20

Фото: iStock/Milan Krasula

Ученые пришли к выводу, что полифенолы из пищевых волокон моркови могут замедлять возрастные изменения и повышать продолжительность жизни. Исследователи получили такие результаты в ходе экспериментов на модельных организмах. Об этом сообщает Food & Function.