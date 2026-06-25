Ученые нашли в моркови соединения с потенциалом против старения
Ученые пришли к выводу, что полифенолы из пищевых волокон моркови могут замедлять возрастные изменения и повышать продолжительность жизни. Исследователи получили такие результаты в ходе экспериментов на модельных организмах. Об этом сообщает Food & Function.
Для работы специалисты выбрали нематод Caenorhabditis elegans, чью биологию часто используют в исследованиях старения. В среду обитания червей ученые добавили связанные полифенолы, выделенные из морковной клетчатки. После этого средняя продолжительность жизни организмов выросла на 25,6 процента.
Эксперимент показал и другие эффекты. У нематод улучшилась подвижность, снизилось накопление липофусцина, связанного со старением клеток, и сократились жировые запасы. Авторы работы полагают, что такие соединения влияют на механизмы стрессовой защиты и регуляцию долголетия. Кроме того, они меняют обмен веществ и помогают организму рациональнее расходовать энергию.
Исследователи подчеркнули, что наибольший интерес вызывает не морковь сама по себе, а полифенолы, связанные с пищевыми волокнами. Раньше наука уделяла больше внимания свободным формам этих веществ. По мнению авторов, именно эта группа соединений может открыть новые возможности для поддержки здорового старения.
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