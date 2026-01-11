Ученые ИКИ РАН сообщили о второй январской магнитной буре
В ночь на воскресенье, 11 января, Землю накрыла вторая за месяц магнитная буря, сопровождавшаяся необычно яркими полярными сияниями. Об этом сообщили в телеграм-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
По данным специалистов, пик возмущений пришелся на промежуток с 01:00 до 03:00 по Москве. Яркость сияний достигала максимума — 10 баллов по принятой шкале, а нижняя граница свечения местами опускалась до широт около 50 градусов, что случается редко.
Увидеть явление смогли далеко не все: над большей частью европейской России и северо-востоком страны из‑за области пониженного давления держалась плотная облачность. Более подходящие условия для наблюдений отмечались в Кемеровской и Челябинской областях, Ханты‑Мансийском автономном округе, в отдельных районах Мурманской области, а также в Скандинавии, Польше и Германии.
Как пояснили ученые, буря стала ответом магнитосферы на облако плазмы, выброшенное Солнцем во время одной из недавних вспышек. При этом расчеты обещали значительно более слабое событие и ожидали его лишь днем. Неожиданными оказались и раннее прибытие плазмы, и высокая интенсивность сияний.
По данным орбитальных наблюдений, Земля все еще находится внутри плазменного облака, поэтому специалисты не исключают новые геомагнитные возмущения.
