Ученые ИКИ РАН сообщили о второй январской магнитной буре

11 января 2026, 12:51

Ученые ИКИ РАН сообщили о неожиданно сильной магнитной буре

Фото: istockphoto/Lemon_tm

В ночь на воскресенье, 11 января, Землю накрыла вторая за месяц магнитная буря, сопровождавшаяся необычно яркими полярными сияниями. Об этом сообщили в телеграм-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.