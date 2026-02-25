Ученые ИКИ РАН зафиксировали мощнейшую за две недели вспышку на Солнце
В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили о самой мощной за последние две недели вспышке на Солнце. Информацию исследователи опубликовали в телеграм.
По данным учёных, событию присвоили класс M2.4 — это уровень сильных вспышек. Отмечается, что после спада активности в середине месяца солнечные процессы довольно быстро идут на восстановление.
При этом специалисты подчёркивают, что к масштабам солнечного шторма начала месяца, когда фиксировали шесть вспышек класса X, нынешняя ситуация не приближается. Опасности для Земли сейчас также нет — вспышка произошла на краю солнечного диска, далеко от направления на нашу планету.
Научные деятели будут следить за дальнейшим развитием событий.
