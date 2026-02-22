В ИКИ РАН сообщили об исчезновении пятен на Солнце
На обращенной к Земле стороне Солнца в настоящее время не наблюдается ни одного пятна. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
Уточняется, что звезда выглядит как безупречный диск без каких-либо аномалий. Ученые утверждают, что солнечные пятна возникают из-за концентрации магнитного поля. Они являются практически постоянным явлением на поверхности Солнца.
В лаборатории подчеркнули, что количество и площадь пятен напрямую зависят от уровня солнечной активности. Магнитные поля служат источником энергии для солнечных вспышек. Полное исчезновение пятен обычно происходит в периоды низкой активности — во время солнечного минимума.
Последний раз подобное явление наблюдалось 11 декабря 2021 года. С тех пор прошло более четырех лет, и на Солнце не фиксировали полного отсутствия пятен.
