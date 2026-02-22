В ИКИ РАН сообщили об исчезновении пятен на Солнце

22 февраля 2026, 11:33

ИКИ РАН: на Солнце пропали все пятна

Фото: iStock/murat4art

На обращенной к Земле стороне Солнца в настоящее время не наблюдается ни одного пятна. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.