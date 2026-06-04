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Ученые испекли хлеб из 5000-летней мумии

Учёные вырастили дрожжи из тканей ледяного человека и приготовили из них хлеб
Фото: Istock/bhofack2

Учёные приготовили хлеб на закваске из дрожжей, которые они собрали из мумифицированного тела возрастом 5000 лет. Об этом сообщает Daily Mail.



Речь об известной мумии ледяного человека Эци, найденной в Альпах в 1991 году. Исследователи обнаружили в его тканях живые микроорганизмы, включая необычные холодолюбивые дрожжи.

Специалисты Eurac Research вырастили эти одноклеточные грибы в лаборатории и постепенно приучили их к мучной среде. Через несколько месяцев микроорганизмы заработали почти как обычные хлебопекарные дрожжи.

Затем учёные замесили тесто и испекли хлеб на закваске. Руководитель исследования Мохамед Сархан отметил: опара поднялась примерно за сутки и оказалась пригодной для выпечки. Исследователи уже обсуждают возможность использования древних дрожжей для производства пива и других ферментированных продуктов.

Ольга Щелокова

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