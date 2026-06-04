Ученые испекли хлеб из 5000-летней мумии
Учёные приготовили хлеб на закваске из дрожжей, которые они собрали из мумифицированного тела возрастом 5000 лет. Об этом сообщает Daily Mail.
Речь об известной мумии ледяного человека Эци, найденной в Альпах в 1991 году. Исследователи обнаружили в его тканях живые микроорганизмы, включая необычные холодолюбивые дрожжи.
Специалисты Eurac Research вырастили эти одноклеточные грибы в лаборатории и постепенно приучили их к мучной среде. Через несколько месяцев микроорганизмы заработали почти как обычные хлебопекарные дрожжи.
Затем учёные замесили тесто и испекли хлеб на закваске. Руководитель исследования Мохамед Сархан отметил: опара поднялась примерно за сутки и оказалась пригодной для выпечки. Исследователи уже обсуждают возможность использования древних дрожжей для производства пива и других ферментированных продуктов.
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