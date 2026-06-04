Ученые испекли хлеб из 5000-летней мумии

04 июня 2026, 15:10

Учёные вырастили дрожжи из тканей ледяного человека и приготовили из них хлеб

Фото: Istock/bhofack2

Учёные приготовили хлеб на закваске из дрожжей, которые они собрали из мумифицированного тела возрастом 5000 лет. Об этом сообщает Daily Mail.