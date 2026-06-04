В ФМБА раскрыли принцип действия российской вакцины от рака

04 июня 2026, 11:22

Глава ФМБА Скворцова назвала российскую вакцину мощным оружием против рака

Фото: iStock/Inside Creative House

Персонализированная российская вакцина от рака учит иммунную систему пациента уничтожать только злокачественные опухолевые клетки. Об этом в интервью ведущему RT Рику Санчесу рассказала глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.





Она подчеркнула, что здоровые клетки не страдают, а сам препарат является полностью безопасным. У первых пациентов уже зафиксировали уменьшение опухолевых узлов.





«Именно потому что фактически мы определяем маркёры на мембранах опухолевых клеток (они и есть антигены), невозможно ошибиться. Мы вводим эти пептиды, и иммунная система, считывая их, убивает те клетки, где на мембранах точно такие же пептиды», — приводит RT слова Скворцовой.