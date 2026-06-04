В ФМБА раскрыли принцип действия российской вакцины от рака
Глава ФМБА Скворцова назвала российскую вакцину мощным оружием против рака
Персонализированная российская вакцина от рака учит иммунную систему пациента уничтожать только злокачественные опухолевые клетки. Об этом в интервью ведущему RT Рику Санчесу рассказала глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
Она подчеркнула, что здоровые клетки не страдают, а сам препарат является полностью безопасным. У первых пациентов уже зафиксировали уменьшение опухолевых узлов.
«Именно потому что фактически мы определяем маркёры на мембранах опухолевых клеток (они и есть антигены), невозможно ошибиться. Мы вводим эти пептиды, и иммунная система, считывая их, убивает те клетки, где на мембранах точно такие же пептиды», — приводит RT слова Скворцовой.
По ее словам, первым пациентам ввели вакцину в конце марта — начале апреля. Остальные пока находятся в стадии подготовки или в процессе вакцинации, которая длится 49 дней. Всего в исследовании принимают участие 40 человек.