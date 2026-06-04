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В ФМБА раскрыли принцип действия российской вакцины от рака

Глава ФМБА Скворцова назвала российскую вакцину мощным оружием против рака
Фото: iStock/Inside Creative House

Персонализированная российская вакцина от рака учит иммунную систему пациента уничтожать только злокачественные опухолевые клетки. Об этом в интервью ведущему RT Рику Санчесу рассказала глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.



Она подчеркнула, что здоровые клетки не страдают, а сам препарат является полностью безопасным. У первых пациентов уже зафиксировали уменьшение опухолевых узлов.

«Именно потому что фактически мы определяем маркёры на мембранах опухолевых клеток (они и есть антигены), невозможно ошибиться. Мы вводим эти пептиды, и иммунная система, считывая их, убивает те клетки, где на мембранах точно такие же пептиды», — приводит RT слова Скворцовой.

По ее словам, первым пациентам ввели вакцину в конце марта — начале апреля. Остальные пока находятся в стадии подготовки или в процессе вакцинации, которая длится 49 дней. Всего в исследовании принимают участие 40 человек.
Элина Позднякова

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