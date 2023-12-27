МИД РФ: Граждане стран Евросоюза будут уплачивать сбор, оформляя визы в Россию

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Граждане стран Европейского союза с 25 декабря при оформлении российских виз будут оплачивать полную сумму визового сбора. Об этом говорится в распространенном ранее сообщении МИД России.
Речь идет о гражданах Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, а также Евросоюза в целом. У России с этими странами заключены международные договоры об упрощенной выдаче виз, однако в 2022 году они фактически были заморожены.
Согласно заявлению ведомства, льготные условия будут и дальше применяться по отношению к предпринимателям, лицам, участвующим в научной, культурной, спортивной деятельности, школьникам, студентам, аспирантам и некоторым другим лицам.
Ранее директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и спецпроектов Минэкономразвития Никита Кондратьев заявил, что странами-лидерами по туристическому потоку в Россию стали Индия, Китай и ряд европейских государств.
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«Отныне европейцы будут обязаны оплачивать полную сумму визового сбора с учётом надбавок в зависимости от кратности и срочности визы», — пояснили в МИДе.
Ранее директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и спецпроектов Минэкономразвития Никита Кондратьев заявил, что странами-лидерами по туристическому потоку в Россию стали Индия, Китай и ряд европейских государств.
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Артем Путинцев