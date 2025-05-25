День Лукерьи Комарницы 26 мая: Как привлечь в дом счастье и избежать финансовых трудностей, народные приметы

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В народном календаре 26 мая — день Лукерьи Комарницы. Это название связано с тем, что к этому дню обычно появляются комары. Православные христиане в этот день чтят память мучеников Гликерии девы и Лаодикия, стража темничного. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздника
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Святая Гликерия — христианская мученица, пострадавшая за веру во II веке во время гонений на христиан императора Антонина Пия (138–161). Гликерия рано лишилась родителей и сблизилась с христианами, обратившись к вере. Она посещала храм и не боялась исповедовать свою веру.
Правитель Троянополя Савин приказал жителям поклоняться языческим богам. Святая Гликерия, начертав на челе Крест, явилась в капище и показала крест народу. В этот момент Зевс, которому поклонялись язычники, рухнул. Савин приказал побить Гликерию камнями, но камни не коснулись её. Затем святую заключили в темницу, где Ангел приносил ей пищу. После многих дней Савин пришёл в темницу и велел вести Гликерию в Ираклию. Там святую бросили в печь, но огонь погас. Тогда Савин приказал содрать с неё кожу и бросить на камни, но Ангел исцелил её раны.
Темничный страж Лаодикий, увидев чудеса, уверовал и объявил себя христианином, после чего был усечён мечом. Святую отдали на растерзание зверям, но выпущенная львица смиренно лизала Гликерии ноги. Наконец, святая с молитвой обратилась к Господу, прося, чтобы Он взял её к Себе. В ответ она услышала голос с неба, призывавший её душу. В этот момент на святую была выпущена ещё одна львица. Она набросилась на мученицу и умертвила её, не став терзать тело.
Святая Гликерия пострадала за Христа около 177 года. Епископ Дометий и ираклийские христиане с честью похоронили святую. Мощи мученицы Гликерии прославились истечением целебного мира.
Приметы дня
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- Дождь на Лукерью сулит дождливое лето.
- Много комаров — к богатому урожаю овса и ягод.
- Ясное утро и тёплый день — к благоприятному июню.
- Обилие мух в конце мая предвещает грибной год.
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Традиции 26 мая
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Согласно традициям, на Лукерью Комарницу необходимо усердно трудиться, чтобы в доме и саду был порядок. Считается, что прилежная и гостеприимная хозяйка может привлечь в свой дом счастье и благополучие.
Кроме того, в этот день принято сажать первую гречку, которую в народе называют «маёвкой». Хотя такой посев редко приносит обильный урожай, польза от него всё же есть — цветущая гречиха привлекает пчёл и птиц. Согласно народным поверьям, всё, что посажено на праздник, посвящённый Лукерье, должно дать богатый урожай. Это делает день особенно важным для аграриев и всех, кто связан с земледелием.
В старину люди придавали большое значение сновидениям, которые им снились в ночь на 26 мая. В народе верили, что такие сны могут быть вещими. Люди старались запомнить их как можно лучше, чтобы потом разгадать их значение.
Что нельзя делать в этот день
Считается, что в этот праздник нельзя бездельничать. Нужно быть занятым каким-то делом, чтобы привлечь удачу и благополучие. Это может быть как работа по дому, так и другие полезные занятия.
В праздник Святой Лукерьи не рекомендуется тратить большие суммы денег и совершать крупные покупки. Считается, что это может привести к финансовым трудностям в будущем. Лучше воздержаться от крупных трат и сберечь деньги.
По поверьям, в этот день нельзя плакать, даже от радости. Говорят, что слёзы в этот день могут привлечь неприятности. Поэтому важно сохранять спокойствие и позитивный настрой.
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