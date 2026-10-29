Вирусолог объяснила, у каких пациентов чаще всего возникают осложнения после гриппа

29 октября 2026, 01:13

Врач Малинникова: Осложнения после гриппа чаще возникают у людей с иммунодефицитами

Фото: iStock/Olga Mikheeva

Осложнения после гриппа чаще всего возникают у людей с иммунодефицитами. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.