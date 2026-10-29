Вирусолог объяснила, у каких пациентов чаще всего возникают осложнения после гриппа
Осложнения после гриппа чаще всего возникают у людей с иммунодефицитами. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.
Согласно материалу, число пациентов с иммунодефицитами растёт, и у них осложнения возникают с наибольшей вероятностью. Также с проблемами можно столкнуться при хронических болезнях, особенно в период обострения, и при онкологических заболеваниях. Кроме того, в группе риска находятся пожилые люди, беременные женщины и дети младше пяти лет.
Малинникова отметила, что грипп опасен не только постоянными мутациями, из-за которых иммунитету приходится заново адаптироваться к вирусу, но и тяжёлым течением инфекции.
Ранее врач-терапевт «СМ-Клиники» Елена Цинбал напомнила, что после 40 лет организм вступает в период естественных возрастных изменений, и назвала главные риски для здоровья в последующие годы. Подробности читайте здесь.
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