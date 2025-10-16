Ученые: нарциссы и психопаты чаще используют искусственный интеллект

16 октября 2025, 18:29

Фото: iStock/WANAN YOSSINGKUM

Люди с выраженными чертами нарциссизма и психопатии чаще обращаются к нейросетям и искусственному интеллекту, чем остальные. Об этом сообщает медицинский портал Psy Post со ссылкой на исследование калифорнийских ученых.