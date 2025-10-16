Достижения.рф

Ученые: нарциссы и психопаты чаще используют искусственный интеллект

Фото: iStock/WANAN YOSSINGKUM

Люди с выраженными чертами нарциссизма и психопатии чаще обращаются к нейросетям и искусственному интеллекту, чем остальные. Об этом сообщает медицинский портал Psy Post со ссылкой на исследование калифорнийских ученых.



Специалисты проанализировали истории браузеров более 900 студентов и выявили, что участники с более высокими показателями нарциссизма и психопатии позитивнее относятся к ИИ и чаще используют его в повседневной жизни.

При этом авторы подчеркнули, что речь идет о корреляции, а не о причинно-следственной связи. Искусственный интеллект не формирует нарциссические или психопатические черты, а лишь чаще привлекает людей с подобными личностными особенностями.

Иван Мусатов

