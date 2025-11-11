Достижения.рф

Ученые нашли фрагменты пролетевшего над Москвой метеорита

РАН: найдены образцы метеорита, пролетевшего над Тверской и Новгородской областями
Фото: iStock/MARHARYTA MARKO

Найдены первые обломки метеорита, зафиксированного 27 октября над территорией Тверской и Новгородской областей. Об этом сообщила пресс-служба Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского РАН (ГЕОХИ РАН).



Ученые предполагают, что найденные образцы метеорита относятся к обыкновенным хондритам группы LL6. Это каменные метеориты.

В Институте добавили, что фрагменты направлены для дальнейшего исследования в лабораторию метеоритики и космохимии ГЕОХИ РАН. Также они переданы в Музей истории мироздания в Дедовске и Уральский федеральный университет в Екатеринбурге.

Поиски и исследования продолжаются.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0