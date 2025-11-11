Ученые нашли фрагменты пролетевшего над Москвой метеорита
Найдены первые обломки метеорита, зафиксированного 27 октября над территорией Тверской и Новгородской областей. Об этом сообщила пресс-служба Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского РАН (ГЕОХИ РАН).
Ученые предполагают, что найденные образцы метеорита относятся к обыкновенным хондритам группы LL6. Это каменные метеориты.
В Институте добавили, что фрагменты направлены для дальнейшего исследования в лабораторию метеоритики и космохимии ГЕОХИ РАН. Также они переданы в Музей истории мироздания в Дедовске и Уральский федеральный университет в Екатеринбурге.
Поиски и исследования продолжаются.
