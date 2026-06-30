В Кузбассе врачи спасли легкое пациенту с костью в бронхе
В министерстве здравоохранения Кузбасса рассказали, что врачи Новокузнецкой городской клинической больницы №29 имени А.А. Луцика помогли 72-летнему мужчине, прожившему почти два года с фрагментом кости в бронхе. Об этом пишет РИА Новости.
Пациента долго мучили сильный кашель, одышка и частые бронхиты. Во время обследования компьютерная томография показала небольшую кость: мужчина случайно вдохнул ее во время еды. Со временем инородный предмет врос в стенку бронха, из-за чего часть легкого почти перестала участвовать в дыхании.
Медики провели операцию под общим наркозом. Вмешательство заняло около часа. Врачи извлекли кость с помощью эндоскопического оборудования и сохранили пациенту легкое. После процедуры мужчина сразу смог вдохнуть полной грудью.
Попадание инородных предметов в дыхательные пути считается опасным состоянием, которое может долго маскироваться под хронический кашель, бронхит или другие заболевания дыхательной системы. В подобных случаях своевременная диагностика, включая КТ и эндоскопические методы обследования, помогает избежать тяжелых осложнений и более травматичного лечения.
Специалисты напоминают, что при внезапном кашле во время еды, ощущении удушья, затрудненном дыхании или длительных проблемах с бронхами после возможного попадания пищи в дыхательные пути важно как можно скорее обратиться за медицинской помощью. Раннее выявление таких случаев значительно повышает шансы на быстрое восстановление без серьезных последствий.
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