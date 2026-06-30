В Кузбассе врачи спасли легкое пациенту с костью в бронхе

30 июня 2026, 07:09

Фото: iStock/Volha Rahalskaya

В министерстве здравоохранения Кузбасса рассказали, что врачи Новокузнецкой городской клинической больницы №29 имени А.А. Луцика помогли 72-летнему мужчине, прожившему почти два года с фрагментом кости в бронхе. Об этом пишет РИА Новости.