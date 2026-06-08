В Хабаровском крае отловили медведя, напавшего на мужчину во дворе дома
Сотрудники охотнадзора поймали медведя, напавшего на мужчину в Хабаровском крае. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Вчера стало известно, что в селе Тополево, расположенном в 9,5 километрах от Хабаровска, на протяжении часа бродил медведь. Когда ему на глаза попался местный житель, большой зверь бросился в его сторону.
К утру 8 июня хищника удалось отловить. Медведя «задержали» в районе посёлка имени Горького, примерно в пяти-шести километрах от села Тополево. Выяснилось, что за время своих хождений по территории зверь получил травмы — предположительно, порезался, когда перелезал через забор.
Сейчас ветеринары оказывают помощь медведю и следят за его состоянием. После осмотра животное планируют отвезти подальше от населённых пунктов и выпустить обратно в дикую природу.
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