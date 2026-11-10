Врач назвала неочевидную причину тяги к сладкому

10 ноября 2026, 02:08

Врач Коршун назвала дефицит магния причиной тяги к сладкому

Фото: iStock/Al Gonzalez

Тяга к сладкому может возникать из-за нехватки магния в организме. Об этом в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» заявила врач-терапевт, доктор медицинских наук Елена Коршун. Соответствующий выпуск доступен на платформе «Смотрим».