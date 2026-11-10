Врач назвала неочевидную причину тяги к сладкому
Тяга к сладкому может возникать из-за нехватки магния в организме. Об этом в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» заявила врач-терапевт, доктор медицинских наук Елена Коршун. Соответствующий выпуск доступен на платформе «Смотрим».
Как пояснила доктор, магний участвует в регуляции сахара в крови. Если этого элемента в организме не хватает, глюкоза не может войти в клетку, и та начинает голодать. После этого мозг подает сигнал о необходимости энергии — то есть сладкого. При этом специалист отметила, что употребление сладких продуктов способствует выводу магния из организма.
Таким образом возникает замкнутый круг: из-за нехватки магния хочется сладкого, а когда человек ест сладкое, магний расходуется еще больше, заключила Коршун.
Ранее стало известно, почему россияне массово скупают магний.
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