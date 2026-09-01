В России утвердили максимальную нагрузку на первоклассников
В аппарате вице‑премьера РФ Дмитрия Чернышенко рассказали о допустимой учебной нагрузке для первоклассников. При пятидневной учебной неделе она не превысит 21 академический час.
Процесс будет выстроен поэтапно. В сентябре и октябре ребята будут посещать по три урока в день. Раз в неделю в расписание может быть добавлен четвёртый урок — физкультура. С ноября по декабрь количество ежедневных занятий увеличится до четырёх, а раз в неделю допускается проведение пятого (спортивного) урока.
При составлении расписания будут учитывать степень сложности предметов. Кроме того, важная роль отводится внеурочной деятельности: еженедельно по одному часу планируется выделять на занятия цикла «Разговоры о важном» и мероприятия программы «Орлята России», направленной на развитие социальной активности у младших школьников.
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