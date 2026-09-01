В России утвердили максимальную нагрузку на первоклассников

01 сентября 2026, 01:59

Максимальная нагрузка на первоклассников с 1 сентября составит 21 час

Фото: iStock/Smederevac

В аппарате вице‑премьера РФ Дмитрия Чернышенко рассказали о допустимой учебной нагрузке для первоклассников. При пятидневной учебной неделе она не превысит 21 академический час.