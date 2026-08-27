Ученые назвали неочевидную причину увеличения потребления алкоголя
Ученые выяснили, что экстремальная жара может провоцировать рост потребления алкоголя, особенно среди людей старше 50 лет. Результаты исследования опубликованы в журнале JMIR Aging.
Научные сотрудники Университета Джорджии изучили данные более 20 тысяч американцев и сопоставили их с погодными наблюдениями за 20 лет. Каждый дополнительный день с температурой воздуха выше 35 градусов был связан с небольшим ростом потребления алкоголя, а 30 и более таких дней — с увеличением количества выпитого на 6,3%.
Наиболее выраженной связь оказалась у людей, чье детство было омрачено алкогольной зависимостью родителей или столкновениями с законом. А вот теплые отношения с отцом, напротив, были связаны с меньшей тягой к спиртному в периоды зноя.
Как полагают авторы, высокие температуры воздуха действуют как дополнительный стресс, а алкоголь для многих становится привычным способом расслабиться или охладиться. Между тем именно в жару спиртное представляет особую опасность: оно усиливает обезвоживание и создает избыточную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
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