Ученые назвали неочевидную причину увеличения потребления алкоголя

27 августа 2026, 16:54

JMIR Aging: рост потребления алкоголя оказался связан с экстремальная жарой

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Ученые выяснили, что экстремальная жара может провоцировать рост потребления алкоголя, особенно среди людей старше 50 лет. Результаты исследования опубликованы в журнале JMIR Aging.