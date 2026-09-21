Психиатр предупредил о риске галлюцинаций после нескольких бессонных ночей

21 сентября 2026, 08:28

Психиатр Рудковский: Бессонница может спровоцировать психоз и галлюцинации

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Психиатр-нарколог Антон Рудковский заявил, что продолжительное отсутствие сна способно привести к спутанности сознания, тревоге, подозрительности и нарушениям восприятия. Особую опасность бессонница представляет для людей с психическими расстройствами или зависимостями.