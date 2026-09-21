Психиатр предупредил о риске галлюцинаций после нескольких бессонных ночей
Психиатр-нарколог Антон Рудковский заявил, что продолжительное отсутствие сна способно привести к спутанности сознания, тревоге, подозрительности и нарушениям восприятия. Особую опасность бессонница представляет для людей с психическими расстройствами или зависимостями.
В беседе с Life.ru специалист пояснил, что уже после одной ночи без полноценного отдыха снижаются скорость реакции и способность сосредоточиться. Если человек почти не спит несколько дней, мозг хуже обрабатывает поступающую информацию. На этом фоне усиливаются раздражение, тревожность, чувство нереальности происходящего и рассеянность.
При тяжёлом недосыпе возможны краткие зрительные или слуховые обманы восприятия. При этом бессонница сама по себе не означает развитие шизофрении. На риск влияют склонность к психозам, биполярное расстройство, приём стимуляторов и некоторых лекарств, алкоголь, а также физические заболевания.
Рудковский отметил, что отсутствие желания спать иногда указывает на начало маниакального эпизода. Он посоветовал не пытаться компенсировать усталость энергетиками, а затем принимать алкоголь или снотворные без назначения врача. Такое сочетание способно ухудшить психическое состояние.
За медицинской помощью следует обращаться без промедления, если человек не спит несколько суток, теряет ориентацию, слышит голоса, видит несуществующие предметы, проявляет чрезмерную подозрительность или совершает опасные поступки. В подобной ситуации нельзя садиться за руль и работать с механизмами.
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