В МВД ответили, можно ли редактировать фото на загранник с помощью ИИ

22 октября 2026, 15:19

МВД: редактировать фото на заграничный паспорт с помощью ИИ нельзя

Фото: istockphoto/Andrey Tishin

Фотографии, обработанные искусственным интеллектом, не принимаются в анкетах заявлений на получение заграничного паспорта. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МВД России.





В ведомстве пояснили, что фотографии в анкетах должны соответствовать установленным требованиям: человек на снимке должен быть изображён строго анфас, смотреть прямо, с нейтральным выражением лица и закрытым ртом. Глаза должны быть открыты, а волосы не должны их заслонять. Фон должен быть белым, ровным, без полос, пятен, посторонних предметов и теней.





«Представление фотографий, отредактированных с помощью искусственного интеллекта, не удовлетворяющих данным требованиям, может повлечь отказ в выдаче заграничного паспорта», — отметили в пресс-службе в ответ на запрос агентства.