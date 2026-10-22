В МВД ответили, можно ли редактировать фото на загранник с помощью ИИ
МВД: редактировать фото на заграничный паспорт с помощью ИИ нельзя
Фотографии, обработанные искусственным интеллектом, не принимаются в анкетах заявлений на получение заграничного паспорта. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МВД России.
В ведомстве пояснили, что фотографии в анкетах должны соответствовать установленным требованиям: человек на снимке должен быть изображён строго анфас, смотреть прямо, с нейтральным выражением лица и закрытым ртом. Глаза должны быть открыты, а волосы не должны их заслонять. Фон должен быть белым, ровным, без полос, пятен, посторонних предметов и теней.
«Представление фотографий, отредактированных с помощью искусственного интеллекта, не удовлетворяющих данным требованиям, может повлечь отказ в выдаче заграничного паспорта», — отметили в пресс-службе в ответ на запрос агентства.
В МВД добавили, что также не допускаются снимки, отредактированные с целью улучшения внешнего вида и художественной обработки: на изображении должны достоверно отображаться все особенности лица человека. Для загранпаспорта нового образца сроком на десять лет при личном приёме в подразделении МВД бумажная фотография не требуется — гражданина сфотографируют на месте. Для получения загранпаспорта старого образца сроком на пять лет бумажную фотографию необходимо принести с собой.