В Ленобласти подростки напали на людей и устроили ДТП ради лайков в соцсетях

03 декабря 2025, 02:16

В Ленобласти подростки нападали на людей и устаивали ДТП ради контента

Фото: istockphoto / Tinnakorn Jorruang

Во Всеволожске задержали подростков-блогеров за серию преступлений ради создания скандального контента в соцсетях. Об этом сообщает Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ»