В Ленобласти подростки напали на людей и устроили ДТП ради лайков в соцсетях
Во Всеволожске задержали подростков-блогеров за серию преступлений ради создания скандального контента в соцсетях. Об этом сообщает Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ»
В октябре в правоохранительные органы обратился житель Всеволожска, ставший жертвой нападения группы несовершеннолетних. Молодые люди избили прохожего и попытались похитить его рюкзак. Свои преступления они снимали на телефоны.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала пятерых подростков в возрасте от 15 до 17 лет. При проверке их устройств сотрудники полиции обнаружили многочисленные видеозаписи противоправных действий.
Преступная деятельность группы включала не только нападения на прохожих, но и угоны каршеринговых автомобилей с использованием поддельных документов. На арендованных машинах подростки намеренно устраивали дорожно-транспортные происшествия, снимая всё на камеру для публикации в социальных сетях.
Правоохранительные органы провели допрос всех участников группы. Трех несовершеннолетних отпустили после дачи показаний. Старших участников группы задержали в рамках уголовного дела. В настоящее время ведётся работа по установлению всех эпизодов их противоправной деятельности.
