Более десяти человек пострадали в аварии с автобусами в Нижегородской области
Массовая авария с участием пассажирских автобусов произошла Нижегородской области. Об этом в Телеграм-канале сообщил мэр города Арзамас Александр Щелоков.
Согласно полученной информации, на трассе М-12 «Восток» столкнулись два автобуса и два легковых автомобиля. В результате аварии ранения получили не менее 14 человек, в том числе один ребенок. Нескольким пострадавшим врачи оказали помощь на месте происшествия, а остальных госпитализировали.
Щелоков заявил, что 106 человек, оказавшиеся в сложной ситуации из-за ДТП, получат возможность отдохнуть в пунктах временного размещения, которые организовали в гостиницах Арзамасского района.
Ранее в Красноярске водитель с инсультом спровоцировал массовую аварию.
Читайте также: