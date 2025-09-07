Ученые обнаружили новый опасный вирус

07 сентября 2025, 07:13

Telegraph: У летучих мышей в Австралии обнаружили новый вирус Солт-Галли

Фото: iStock/CreativeNature_nl

Ученые обнаружили новый вирус, переносчиками которого являются летучие мыши, обитающие в Австралии. Об этом информирует газета The Telegraph.