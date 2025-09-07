Ученые обнаружили новый опасный вирус
Ученые обнаружили новый вирус, переносчиками которого являются летучие мыши, обитающие в Австралии. Об этом информирует газета The Telegraph.
Патоген получил название вирус Солт-Галли. Он оказался близким родственником двух других вирусов — Nipah и Hendra, которые Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) относит к категории «приоритетных патогенов».
На данный момент нет никаких признаков того, что вирус Солт-Галли способен заражать людей. Исследователи из Национального научного агентства Австралии подчеркнули, что пока не могут с уверенностью предсказать, как будут развиваться события в будущем и не приведет ли распространение этого вируса к вспышкам заболеваний.
