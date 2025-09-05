Видновские хирурги удалили пациентке миому весом более 3,5 кг
Врачи Видновского перинатального центра удалили пациентке миому весом свыше 3,5 кг. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.
В стационар обратилась 52-летняя женщина с жалобами на боли в животе и ощущением сдавливания соседних органов. Врачи диагностировали у неё шеечную миому матки. Пациентка призналась, что знала о патологии, но не обращалась за медицинской помощью. В результате миома выросла до таких размеров, что женщине стало тяжело дышать и ходить.
«Чаще всего такие новообразования бывают в теле матки, но в данном случае миома располагалась в шейке. Из-за этого было сложно выполнить хирургическое вмешательство. Однако мы удалили доброкачественную опухоль весом 3 кг 700 г. Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже выписана», – рассказал заведующий гинекологическим отделением центра Николай Соваев.Он отметил, что чаще всего главным симптомом миомы матки является обильная и длительная менструация. Кроме того, у женщины падает уровень гемоглобина. Но бывает, что патология проходит без внешних признаков.
Врач напомнил, что всем женщинам, даже при отсутствии жалоб, необходимо посещать гинеколога как минимум раз в год.