Видновские хирурги удалили пациентке миому весом более 3,5 кг

05 сентября 2025, 15:41

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Видновского перинатального центра удалили пациентке миому весом свыше 3,5 кг. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.





В стационар обратилась 52-летняя женщина с жалобами на боли в животе и ощущением сдавливания соседних органов. Врачи диагностировали у неё шеечную миому матки. Пациентка призналась, что знала о патологии, но не обращалась за медицинской помощью. В результате миома выросла до таких размеров, что женщине стало тяжело дышать и ходить.

«Чаще всего такие новообразования бывают в теле матки, но в данном случае миома располагалась в шейке. Из-за этого было сложно выполнить хирургическое вмешательство. Однако мы удалили доброкачественную опухоль весом 3 кг 700 г. Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже выписана», – рассказал заведующий гинекологическим отделением центра Николай Соваев.