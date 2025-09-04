Странный вирус атаковал российских туристов на пляжах в Турции

04 сентября 2025, 09:50

SHOT: россияне массово заражаются странным вирусом на пляжах в Турции

Фото: iStock/naumoid

Россияне пожаловались на странный вирус, который подхватывают на пляжах в Турции. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.