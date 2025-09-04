Странный вирус атаковал российских туристов на пляжах в Турции
Россияне пожаловались на странный вирус, который подхватывают на пляжах в Турции. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Российские туристы жалуются на резкое ухудшение самочувствия после купания в море. У заболевших наблюдаются рвота, слабость и повышенная температура. Одна из пострадавших, вместе с супругом, была госпитализирована с признаками острого отравления.
SHOT сообщает, что в частных клиниках Алании фиксируется рост числа туристов, страдающих от схожих симптомов. Отравления также отмечены в Белеке. Один из случаев произошел в отеле Selectum Noa Belek, где семья была вынуждена вызвать скорую помощь из-за непрекращающейся рвоты. Несколько других российских семей вернулись домой с кишечной инфекцией.
