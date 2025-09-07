Женщина смертельно отравила поганками семью бывшего мужа за «равнодушие» по финансовым вопросам
Верховный суд Австралии 8 сентября 2025 года вынесет приговор по громкому уголовному делу Эрин Паттерсон. Женщина обвинялась в убийстве трех родственников своего бывшего мужа и покушении на убийство четвертого. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Согласно материалам дела, в июле 2023 года 50-летняя Эрин пригласила на обед родителей бывшего супруга — Дона и Гейл Паттерсон, а также сестру Гейл, Хизер Уилкинсон, и ее мужа, священника Иэна Уилкинсона. В приготовленное к «встрече» блюдо (говядину Веллингтон) Эрин добавила ядовитые бледные поганки. Она собрала их в лесу рядом с домом.
На следующий день все гости были госпитализированы с симптомами тяжелого отравления. Дон, Гейл и Хизер вскоре скончались. Иэн Уилкинсон выжил после семи недель лечения.
Сама Эрин Паттерсон также заявила о необходимости медицинской помощи, но отказалась от госпитализации, что вызвало подозрения у медицинских работников.
Следствие установило, что мотивом для преступления стали давние конфликты убийцы с семьей бывшего мужа. В основном спорили по финансовым вопросам и о выплате алиментов. Эрин жаловалась в соцсетях, что ее родственники «равнодушны».
Суд признал женщину виновной в трех убийствах, а также в попытке совершения четвертого. Ей грозит пожизненное заключение за каждое убийство и до 25 лет тюрьмы за покушение.