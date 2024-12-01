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Ученые объяснили долетевший до Земли удар «галактическим каннибализмом»

Долетевшая до земли ударная волна произошла из-за «галактического каннибализма»
Фото: iStock/Cappan

Фото: iStock/Cappan

Массовое «столкновение» галактик в группе Квинтет Стефана, ударная волна от которого долетела до Земли является обычным взаимодействием галактик. Об этом информирует РБК.


По словам научного сотрудника Крымской астрофизической обсерватории Сергея Назарова, произошедший удар можно назвать «галактическим каннибализмом», так как галактики поглощают друг друга, в результате чего появляются новые галактики большего размера.

В ударной волне после столкновения галактик нет ничего необычного, отметил руководитель Центра астрономии и космонавтики Краснодарского отделения РГО Александр Иванов. Доктор физико-математических наук, исполнительный директор центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин счел произошедшую ударную волну уникальным и поистине важным событием.

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Россиян предупредили о новом способе мошенничества в мессенджерах
Аналитик Храпунова: мошенники стали рассылать открытки с вирусами в мессенджерах
01 декабря 2024, 08:37

Фото: iStock/JuYochi

Мошенники начали рассылать в мессенджерах вредоносные открытки и уменьшенные картинки, с помощью которых они воруют персональные данные. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова.
По ее словам, злоумышленники встраивают вредоносный код, который загружается в устройство потенциальной жертвы при нажатии на картинку или открытку. Уточняется, что после этого пользователя могут перебросить на фишинговый сайт, который крадет персональные данные.

Во избежание этого эксперт призвала перепроверять «нестандартные» сообщения даже от знакомых, так как их аккаунты могли взломать.

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Россиян призвали сохранить старые карточки СНИЛС
Социальный фонд России: старые СНИЛС не обязательно заменять
01 декабря 2024, 07:28

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Старые карточки свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) со страховым номером индивидуального лицевого счета необходимо сохранить, так как они продолжают действовать. Об этом сообщили в Социальном фонде России, передает РИА Новости.
Согласно данным ведомства, поскольку свидетельство является действующим, то обращаться в Социальный фонд России для замены документа не нужно.

В фонде также напомнили о поправках в закон о персонифицированном учете, которые гласят, что информация о СНИЛС предоставляется россиянам в виде бумажного или электронного удостоверения.

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Росавиация раскрыла место дозаправок рейсов из Москвы на Кубу
Рейсы из Москвы на Кубу будут дозаправляться в Каракасе в первую неделю декабря
01 декабря 2024, 04:02

Фото: iStock/Maksim Mikhailov

Рейсы из Москвы в Гавану и Варадеро будут дозаправляться в столице Венесуэлы Каракасе в первую неделю декабря. Соответствующую информацию опубликовал в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он подчеркнул, что из-за этого время полета из Москвы на Кубу увеличится на 5 часов. Он также заявил, что уведомление авиационных властей Кубы о нехватке керосина в местных аэропортах затронет все авиакомпании без исключения.

Ранее сообщалось, что Россия и Куба начали переговоры о сокращении влияния нехватки керосина на полеты.

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В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы подъема уровня воды в устье Невы
Затворы дамбы в Петербурге закрыли из-за угрозы подъема уровня воды в устье Невы
01 декабря 2024, 00:44

Фото: iStock/SergeyVButorin

Шлюзы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга были закрыты 30 ноября из-за угрозы повышения уровня воды в устье Невы. Об этом сообщила Дирекция КЗС в своем Telegram-канале.
По данным дирекции, штормовое предупреждение было объявлено в восточной части Финского залива с 21:00 до полуночи. Ожидается, что юго-западный ветер усилится до 17-22 метров в секунду, а прогнозируемая высота волн достигнет 1,8-2,3 метра.

Время работы КЗС объявят после получения деталей прогнозов гидрологической обстановки.

В прошлом году власти Санкт-Петербурга смогли предотвратить особо опасное наводнение, закрыв дамбы. Ожидалось, что уровень воды достигнет 160 сантиметров.

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#прогноз погоды
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Восьмерых россиян задержали во время протестов в Грузии
30 ноября 2024, 21:49

Фото: iStock/ BrianAJackson

В Грузии задержали восьмерых граждан РФ за нападения на силовиков во время протестов, проинформировало агентство РИА Новости.
Кроме восьмерых граждан Российской Федерации ещё арестовали граждан Белоруссии и Соединённых Штатов Америки. Иные подробности не уточняются.

Ранее сообщалось, что вТбилиси силы безопасности начали разгонять протест с помощью водометов. Стычки переросли в столкновения между отдельными протестующими и сотрудниками полиции. Сообщалось, что силовики применяли водомёты «прямо со двора парламента Грузии». Некоторые из собравшихся людей пытались взломать ворота.

Протесты в Грузии начались после объявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о решении приостановить вопрос о начале переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года. Это вызвало массовые протесты в Тбилиси, Кутаиси и Батуми. К протестующим присоединилась президент республики Саломе Зурабишвили.

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#россияне
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За сброс строительных отходов жителю Коломны выписали штраф
30 ноября 2024, 21:31

Фото: пресс-служба города Коломна

Житель Коломны сбросил отходы рядом с площадкой ТКО, за что ему выписали штраф, сообщила пресс-служба города Коломна.
Вечером 9 ноября водитель «Газели» остановился на расстоянии от площадки ТКО и стал сгружать отходы — он перекидывал их из багажника. В результате действий нарушителя там образовался навал мусора. Камера видеонаблюдения системы «Безопасный регион» записала правонарушение. По номеру машины сотрудники правоохранительных органов установили личность нарушителя и выписали ему штраф.

Уточнялось, что за сброс отходов из автомобилей в неположенном месте для граждан установлен штраф в размере до 70 000 рублей, должностные лица платят до 100 000 рублей, а юридические — до 200 000 рублей.

Камеры системы «Безопасный регион» фиксируют госномер машины, дату и время происшествия и адрес.

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Жительница голодает на заглохшем лайнере в Антарктиду, пока ей не дадут новый тур
30 ноября 2024, 16:37

Фото: iStock/ kynny

Жительница Волгограда Наталья Литвинова уже пять дней голодает на застрявшем по пути в Антарктиду круизном лайнере Swan Hellenic Diana. Она подчеркнула, что хочет получить от компании ваучер на идентичный круиз, так как у нее нет финансовой возможности купить новый тур, сообщило издание «Газета.Ru».
На голодовку Натальи Литвиновой никто не реагирует — только экипаж раз в день предлагает ей пройти медосмотр.

«Голодовка одного пассажира, то есть меня, продолжается. Договориться, возможно, удалось некоторым пассажирам. Все закрыто договором о неразглашении. На каких условиях, никто не говорит. Два пассажира со мной голодали, они прекратили два дня назад, потому что получили, видимо, от компании какое-то предложение, но не говорят, какое», — поделилась жительница Волгограда.

Наталья Литвинова уточнила, что полного возврата денежных средств требует много пассажиров лайнера, которые собирались накануне, но у женщины иные требования к компании — она попросила ваучер на путешествие именно в Антарктиду.

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Генпрокуратурой ФРГ установлены личности двух подозреваемых в подрывах СП и СП-2
30 ноября 2024, 16:11

Фото: istockphoto/guteksk7

Генеральная прокуратура ФРГ сумела установить личности двух подозреваемых в совершении террористических актов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Имена их не разглашаются в интересах следствия.
Об этом сообщил глава ведомства Йенс Роммель. В интервью немецкому изданию Der Spiegel он отметил, что ему и его коллегам удалось продвинуться в расследовании терактов, но сделать предстоит ещё очень много. Установление личностей двух подозреваемых в организации взрывов генеральный прокурор назвал успехом, на который изначально сложно было рассчитывать.

Роммель указал, что предыстория преступления и мотивы преступников ещё окончательно не установлены. По его словам, выявление личностей других подозреваемых, мотивация преступления, особенно в части возможной государственной вовлечённости в террористическую операцию, являются предметом дальнейшего расследования, заключил глава генеральной прокуратуры ФРГ.

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Уже не снайпер: Муж «королевы марафонов» Блиновской ремонтирует дроны
Муж «королевы марафонов» Блиновской перевёлся с передовой в тыл
30 ноября 2024, 13:59

Фото: istockphoto/Dzmitry Ryshchuk

Алексей Блиновский, супруг арестованной «королевы марафонов», больше не снайпер. Он оперативно перевёлся из подразделения на передовой и теперь занимается ремонтом беспилотников.
По словам сослуживцев, сейчас Блиновский проходит службу в части 5-й отдельной мотострелковой бригады, расквартированной недалеко от Курахово в Донецкой Народной Республике, сообщает телеграм-канал Mash. После возвращения из Москвы в роли снайпера он был на передовой всего несколько раз. Сейчас Алексей работает в тылу. Он занимается дооснащением беспилотников и помогает тренировать новобранцев.

В начале сентября супруга «королевы марафонов» задержали прямо в боевой части на Донецком направлении. За неявку по повестке в Следственный комитет для ознакомления с материалами уголовного дела по неуплате налогов. При этом он знал, что его ищут, и именно поэтому попросил командование отправить его не передовую. Там Блиновский занимался подвозом боеприпасов, что помогало не задерживаться подолгу на одном месте.

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