Ученые объяснили долетевший до Земли удар «галактическим каннибализмом»

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Массовое «столкновение» галактик в группе Квинтет Стефана, ударная волна от которого долетела до Земли является обычным взаимодействием галактик. Об этом информирует РБК.
По словам научного сотрудника Крымской астрофизической обсерватории Сергея Назарова, произошедший удар можно назвать «галактическим каннибализмом», так как галактики поглощают друг друга, в результате чего появляются новые галактики большего размера.
В ударной волне после столкновения галактик нет ничего необычного, отметил руководитель Центра астрономии и космонавтики Краснодарского отделения РГО Александр Иванов. Доктор физико-математических наук, исполнительный директор центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин счел произошедшую ударную волну уникальным и поистине важным событием.
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Екатерина Коршунова