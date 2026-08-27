Кинокритик назвал единственную окупившуюся в прокате за лето российскую комедию
Единственный российский фильм, окупившийся в летний прокат, назвал кинокритик Давид Шнейдеров. Об этом стало известно 27 августа.
В беседе с НСН эксперт отметил, что речь идет о якутской музыкальной комедии «Сайылыкка». Вместе с тем есть еще 67 отечественных релизов, вышедших за три месяца.
Спикер также обратил внимание на контраст. За последний месяц зрители потратили на костюмы Человека-паука более семи миллионов рублей, а сеанс голливудского блокбастера, который посетил специалист, оказался полностью заполненным.
Ранее стало известно, что кинокритик Шнейдеров не видит перспектив у российской версии «Черной любви». Подробности в нашем материале.
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