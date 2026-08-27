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Кинокритик назвал единственную окупившуюся в прокате за лето российскую комедию

Кинокритик Шнейдеров: за лето окупилась только якутская комедия «Сайылыкка»
Фото: istockphoto/fergregory

Единственный российский фильм, окупившийся в летний прокат, назвал кинокритик Давид Шнейдеров. Об этом стало известно 27 августа.



В беседе с НСН эксперт отметил, что речь идет о якутской музыкальной комедии «Сайылыкка». Вместе с тем есть еще 67 отечественных релизов, вышедших за три месяца.

Спикер также обратил внимание на контраст. За последний месяц зрители потратили на костюмы Человека-паука более семи миллионов рублей, а сеанс голливудского блокбастера, который посетил специалист, оказался полностью заполненным.

Ранее стало известно, что кинокритик Шнейдеров не видит перспектив у российской версии «Черной любви». Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

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