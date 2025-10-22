Россияне могут попасть в рабство за границей из-за фальшивых предложений работы

22 октября 2025, 07:35

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Русскоязычные преступные группы вовлекают россиян в трудовое рабство за рубежом, используя поддельные объявления о работе, в том числе в мессенджерах и социальных сетях. Об этом рассказал РИА Новости вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом (ЕКЦС) Иван Мельников.





По его словам, в схемах участвуют сообщники, находящиеся в разных странах, которые помогают перевозить жертв.





«Нужно понимать, что с русскими работают в основном русскоязычные. Схема вовлечения условно: на ту или иную вакансию предварительно, в Telegram-каналах или в социальных сетях, выкладываются заманчивые объявления о работе, человек откликается и дальше его начинают обрабатывать и вести его "до точки". Ему покупают билеты, его встречают, провожают. Если он из другого города – могут встретить и проводить в Москве, например: перелеты чаще всего через Москву у нас совершаются в разные страны. Плюс – забирают документы», — отметил Мельников.