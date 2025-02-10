Финские пограничники отправили самолёт-разведчик после ЧП с танкером в Усть-Луге

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Финляндия проведёт собственное расследование после взрыва в машинном отделении танкера Koala у причала в порту Усть-Луги в Ленинградской области. Об этом заявил президент страны Суоми Петтери Орпо.
В своей социальной сети Х он написал, что в Финляндии введена повышенная готовность в связи с возможным разливом нефтепродуктов. Напомним, на борту грузового судна, ходящего по водным пространствам под флагом Антигуа и Барбуды, находится 130 тысяч тонн мазута. Губернатор Ленинградской области заявил, что опасности утечки нет, хотя специалисты экстренных служб на всякий случай установили вокруг корабля заграждение из бонов.
Тем не менее, пограничная служба Финляндии подняла в воздух самолёты-разведчики. Они барражируют над восточной частью Финского залива в Балтийском море. Пресс-служба пограничников отметила, что пилоты с помощью специальной аппаратуры способны заметить даже сравнительно небольшие пятна нефти и способствовать быстрому принятию мер реагирования на подобные ЧП.
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Александр Бойцов