Росморречфлот: Компетентные службы начали расследование взрыва на танкере Koala

Фото: istockphoto/Dikuch
В порту Усть-Луга в Ленинградской области едва не затонул танкер, перевозивший 130 тонн мазута. К расследованию инцидента уже приступили сотрудники уполномоченных органов и технические специалисты.
Судно «Коала» (Koala), принявшее в танки нефтепродукт, едва отошло от берега, как в машинном отделении один за другим раздались три взрыва. Сначала сообщалось, что корабль тонет, но губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко опроверг эту информацию, заверив, что судно пришвартовано у причала, а разлива мазута удалось избежать. Все 24 члена экипажа, включая четверых россиян, благополучно эвакуировались на сушу.
Танкер ходил по морям и океанам (В том числе и по Балтике) под флагом Антигуа и Барбуды. Команда корабля, как это часто бывает, интернациональная.
По предварительной информации, взрыв произошёл в момент запуска двигателя; повторные звуки, вероятно, были хлопками газовоздушной смеси. В Федеральном агентстве морского и речного транспорта (Росморречфлот) заверили, что компетентные специалисты уже приступили к установлению причин инцидента, сейчас они обследуют машинное отделение.
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Танкер ходил по морям и океанам (В том числе и по Балтике) под флагом Антигуа и Барбуды. Команда корабля, как это часто бывает, интернациональная.
По предварительной информации, взрыв произошёл в момент запуска двигателя; повторные звуки, вероятно, были хлопками газовоздушной смеси. В Федеральном агентстве морского и речного транспорта (Росморречфлот) заверили, что компетентные специалисты уже приступили к установлению причин инцидента, сейчас они обследуют машинное отделение.
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Александр Бойцов